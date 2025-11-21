توروب يكشف حالة إمام عاشور.. ورسالة إلى جماهير الأهلي

تحدث ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن مواجهة الفريق أمام شبيبة القبائل الجزائري، والتي ستقام ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وأكد توروب، خلال حديثه أن الأهلي يدخل مباراة شبيبة القبائل بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر أمام الزمالك وانضمام اللاعبين الدوليين إلى الفريق.

تصريحات توروب

استهل ييس توروب، مدرب الأهلي، تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي، قائلًا: "تركيزنا كبير في المباراة، وعملنا خلال الفترة الماضية على الاستعداد الجيد لها، فنحن نبدأ مرحلة جديدة في بطولة إفريقيا، والمباراة تمثل لنا أهمية كبيرة".

وتابع: "الفريق يسعى للفوز بجميع المباريات، خاصة التي تقام على ملعبنا، وأتمنى من جماهير الأهلي العظيمة أن تساندنا غدا لتحقيق الفوز".

وأضاف توروب: "دائمًا أتمنى وجود أكبر قدر من الجماهير، لأن ذلك يمنحنا دوافع كبيرة، ويساعدنا على تحقيق أفضل النتائج، وإمام عاشور تدرب بشكل جيد وحالته تحسنت كثيرًا، ومن المهم اختيار الوقت المناسب لإشراك اللاعبين أصحاب الموهبة والمقومات الخاصة".

وأكمل: "سبق لي التركيز على اللاعبين الشباب قبل أن أتولى تدريب الأهلي، حمزة عبد الكريم، لاعب موهوب وتدرب مع الفريق أمس، وهو لاعب موهوب والمهم بالنسبة للمواهب إظهار قدراتهم بشكل مناسب".

وأوضح توروب أن تركيزه منصب على تطوير وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أن الفريق لديه من الجاهزية لمواجهة أي سيناريوهات، وأكد أن هناك بعض الفرق التي تميل إلى الأداء الدفاعي بشكل أكبر من التحولات الهجومية.

وواصل: "قدمنا أداءً مميزًا في بطولة السوبر، وبعدها شارك عدد كبير من اللاعبين في المعسكرات مع المنتخبات، وقد عملنا خلال هذه الفترة على تقييم ما قمنا به، ولكني اعتدت عدم التوقف عند الماضي، لذلك طوينا صفحة بطولة كأس السوبر وتركيزنا أكبر على المباريات القادمة".

وواصل: "أعرف تاريخ النادي الأهلي والضغوط العديدة التي تصاحب العمل به، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، نقوم بتقييم أداء كل لاعب، ونعمل بشكل منظم ومحترف، ونقوم بالتنسيق مع المنتخبات المختلفة، ومع الوقت والعمل سويا سوف نحقق المزيد من البطولات".

وأتم توروب: "التدريبات الأخيرة شهدت تواجد اللاعبين بشكل إيجابي، ولا توجد إصابات كثيرة، وهو ما يؤكد أن القائمة تضم عناصر جاهزة لخوض المباريات واختيار العناصر التي تتواجد في المباريات أمر يخص الجهاز الفني".