تحدث حكيم مدان، المدير الرياضي العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري، عن مواجهة الفريق للأهلي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره شبيبة القبائل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

تصريحات المدير الرياضي لشبيبة القبائل

قال حكيم مدان، المدير الرياضي العام لنادي شبيبة القبائل، في تصريحات عبر الإذاعة الوطنية، ونقلها موقع "النهار" الجزائري: "أمامنا مباراة كبيرة مرتقبة بين فريقين كبيرين".

وأضاف: "سنواجه أحد المرشحين للتتويج بهذه البطولة، وعلينا أن نكون في أتم جاهزيتنا لهذه المواجهة".

وأكمل مدان: "لاعبونا يدركون أهمية اللقاء، وصعوبة المواجهة، لكنهم مستعدون لتقديم مباراة في المستوى، وفي كرة القدم كل شيء ممكن".

وأتم حديثه: "المباريات الثلاث الأولى في دور المجموعات مهمة جدًا، من أجل تحقيق التأهل للدور الربع النهائي".

ويتواجد الأهلي بصحبة شبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.