اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة باستاد مختار التتش، قبل أن يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف شبيبة القبائل، غدا السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 6 مساء.

استعدادات الأهلي لمباراة شبيبة القبائل

حرص ييس توروب على عقد محاضرتين مع لاعبيه في اليومين الأخيرين، شهدتا عرض بعض لقطات الفيديو وتحليل لطريقة لعب شبيبة القبائل، خاصة خارج أرضه.

وحسب ما علم يلا كورة، فإن ييس توروب "حذر لاعبيه من تحولات المنافس والهجمات المرتدة".

ومرّن توروب لاعبيه على طريقة مواجهة شبيبة القبائل في تدريب مغلق مساء الخميس، والذي شهد انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين والمحترفين، وكذلك العائين من الإصابة.

يميل توروب للبدء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان، وأشرف بنشرقي وأحمد مصطفى "زيزو" وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

جدير بالذكر أن الأهلي ينافس في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، التي تضم أيضا فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني بجانب شبيبة القبائل.

