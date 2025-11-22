المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر توروب لمواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:48 م 21/11/2025
توروب

ييس توروب مدرب الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة باستاد مختار التتش، قبل أن يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستضيف شبيبة القبائل، غدا السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 6 مساء.

استعدادات الأهلي لمباراة شبيبة القبائل

حرص ييس توروب على عقد محاضرتين مع لاعبيه في اليومين الأخيرين، شهدتا عرض بعض لقطات الفيديو وتحليل لطريقة لعب شبيبة القبائل، خاصة خارج أرضه.

عودة إمام عاشور.. قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

وحسب ما علم يلا كورة، فإن ييس توروب "حذر لاعبيه من تحولات المنافس والهجمات المرتدة".

ومرّن توروب لاعبيه على طريقة مواجهة شبيبة القبائل في تدريب مغلق مساء الخميس، والذي شهد انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين والمحترفين، وكذلك العائين من الإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شبيبة القبائل

يميل توروب للبدء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان، وأشرف بنشرقي وأحمد مصطفى "زيزو" وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

وليد صلاح يكشف سبب غياب ثنائي الأهلي ضد شبيبة القبائل

جدير بالذكر أن الأهلي ينافس في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، التي تضم أيضا فريقي الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني بجانب شبيبة القبائل.

7 لاعبين خارج الأهلي ضد شبيبة القبائل في أبطال أفريقيا

مباراة شبيبة القبــــائل القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا شبيبة القبائل

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg