يخوض أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي تحديًا خاصًا عندما يواجه شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري، غدًا السبت، في السادسة مساءً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وتضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي، شبيبة القبائل، الجيش الملكي، ويانج أفريكانز.

طالع مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

قائمة الأهلي ضد شبيبة القبائل

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد سيحا، مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسين مرعي، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو، محمد شريف وحمزة عبد الكريم.

7 لاعبين خارج الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

زيزو في المواجهة الخامسة ضد فرق الجزائر

ستكون مواجهة الغد هي الخامسة التي يخوضها زيزو ضد الفرق الجزائرية بين دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث لعب ضدهم 4 مباريات بقميص الزمالك.

والتقى زيزو مع شباب بلوزداد في مباراتين، خسرهما، ولم يسجل أو يصنع.

كما واجه مولودية الجزائر في لقاء وحيد، وانتهى بالتعادل، ولم يسجل أو يصنع أيضًا.

وكانت هناك مواجهة وحيدة ضد نصر حسين داي، انتهت بالتعادل أيضًا، ولم يسجل أو يصنع.

ويأمل زيزو في تحقيق أول فوز وتسجيل أول هدف ضد فرق الجزائر من بوابة شبيبة القبائل بقميص النادي الأهلي.