استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على السفر إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المقرر لها يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق السفر عبر طائرة عادية إلى كازبلانكا يوم الثلاثاء، ومنها استقلال حافلة إلى الرباط ولكن تم تعديل الخطة وتقرر السفر عبر طائرة خاصة إلى الرباط بشكل مباشر صباح يوم الاربعاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، سيسبق البعثة قبل وصولها بـ24 ساعة من أجل الترتيب لاستقبال البعثة وحجز ملعب التدريب وإنهاء إجراءات التسكين في فندق الإقامة.

وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد قرارًا بتكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة البعثة على أن يكون سيد عبد الحفيظ مرافقًا لها.