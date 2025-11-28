المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف تفاصيل رحلة الأهلي للمغرب لمواجهة الجيش الملكي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:20 م 22/11/2025
الأهلي

فريق الأهلي

استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، على السفر إلى المغرب صباح الأربعاء المقبل، على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي المقرر لها يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، في وقت سابق السفر عبر طائرة عادية إلى كازبلانكا يوم الثلاثاء، ومنها استقلال حافلة إلى الرباط ولكن تم تعديل الخطة وتقرر السفر عبر طائرة خاصة إلى الرباط بشكل مباشر صباح يوم الاربعاء.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" أن سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، سيسبق البعثة قبل وصولها بـ24 ساعة من أجل الترتيب لاستقبال البعثة وحجز ملعب التدريب وإنهاء إجراءات التسكين في فندق الإقامة.

وكان مجلس الإدارة، قد اعتمد قرارًا بتكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة البعثة على أن يكون سيد عبد الحفيظ مرافقًا لها.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي المغربي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg