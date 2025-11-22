أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة القبائل، في السادسة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - أشرف بنشرقي - أحمد السيد زيزو

المهاجم: محمد شريف.

ويتواجد الثنائي محمود حسن تريزيجيه، وأحمد السيد زيزو، أساسيان في تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري.

بينما يقود محمد شريف هجوم الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، في ظل غياب نييتس جراديشار بسبب الإيقاف.

وأجرى توروب، تغيير وحيد على تشكيل الأهلي، عن آخر مباراة خاضها أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، حيث أدخل محمد شريف بدلًا من جراديشار.

ويلعب الاهلي ضمن المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.