تريزيجيه يسجل هدفا تاريخيا مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:08 م 22/11/2025
محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه ضد شبيبة القبائل

سجل محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي هدفا تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا وذلك أمام شبيبة القبائل الجزائري.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وجاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 36 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن تريزيجيه بضربة رأس قوية سكنت شباك الفريق الجزائري.

ويعد هذا هو الهدف الأول لتريزيجيه تاريخيًا في دوري أبطال أفريقيا مع القلعة الحمراء.

وكان تريزيجيه بدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا في عام 2012 واستمر حتى 2015 قبل أن تبدأ رحلة احترافه.

وعاد صاحب الـ31 عاما إلى الأهلي في يونيو الماضي بعد رحلة احتراف استمرت 10 سنوات.

وخاض تريزيجيه 22 مباراة بما في ذلك لقاء شبيبة القبائل، سجل هدفا وصنع هدفين.

الاهلي يلا كورة محمود تريزيجيه مباراة الأهلي مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بث مباشر الأهلي ماتش الأهلي اليوم الاهلي وشبيبة القبائل

