بعد إصابته.. الشناوي مهدد بالغياب عن الأهلي في مواجهة الجيش الملكي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:53 م 22/11/2025
الشناوي

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، لإصابة خلال مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل الجزائري، ما قد يهدد مشاركته في اللقاء المقبل أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوي يتعرض للإصابة أمام شبيبة القبائل

وشهدت الدقيقة 75 سقوط الشناوي متأثرًا بإصابة في العضلة الضامة، ما استدعى تدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يخرج اللاعب ويحل بدلًا منه مصطفى شوبير.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف عند خروج الشناوي.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 36 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد السيد "زيزو" داخل منطقة الجزاء، قابلها محمود حسن "تريزيجيه" بضربة رأس قوية استقرت في شباك الفريق الجزائري.

وبعد ثلاث دقائق فقط، عزز محمد شريف تقدم الأهلي بالهدف الثاني، بعد انطلاقة مميزة من أشرف بنشرقي الذي مرر كرة أرضية دقيقة، سددها شريف لتسكن الشباك.

ويخوض الأهلي منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا كلًا من شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي

