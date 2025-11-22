فاز الأهلي بنتيجة 4-1 أمام شبيبة القبائل الجزائري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت مباراة الأهلي وشبيبة القبائل، على ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وحصل الأهلي على أول 3 نقاط في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي بأربعة أهداف لأول مرة مع توروب، منذ مجيئه لتدريب الأهلي هذا الموسم.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

تفاصيل المباراة

سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ بدايتها أمام شبيبة القبائل الجزائري، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ألغى حكم الراية هدفًا للأهلي في الدقيقة 23، بداعي التسلل على محمد شريف.

أهدر أليو ديانج كرة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 25، بعدما استقبل كرة عرضية من زيزو على حدود الـ6 ياردات، لكنه صوب كرة فوق المرمى بغرابة.

أهدر تريزيجيه فرصة انفراد للأهلي، في الدقيقة 26، حيث استقبل كرة طولية من وسط الملعب، ليرودها بطريقة رائعة، لكنه صوب في المرمى بسهولة بسيطة.

وفي الدقيقة 35، أرسل زيزو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها تريزيجيه بضربة رأسية قوية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 38، انطلق أشرف بنشرقي من جهة اليمين وأرسل كرة عرضية أرضية، قابلها محمد شريف بتصويبة في المرمى.

وأهدر تريزيجيه فرصة هدف محقق في الدقيقة 42، بعدما انفرد بالمرمى لكنه صوب في منتصف المرمى ليتصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 54، صوب تريزيجيه كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت في العارضة، لتذهب إلى بنشرقي الذي صوب كرة ارتدت من مدافع شبيبة القبائل.

وشهدت الدقيقة 57، خطأ مشترك بين ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي داخل منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الشباك بطريقة غريبة بعد كرة عرضية من جهة اليسار.

وطالب لاعبو شبيبة القبائل، بركلة جزاء في الدقيقة 60، بعد سقوط محرز الملكي داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 63، حيث مرر بنشرقي كرة بينية إلى محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ليرسل كرة عرضية مرت إلى خارج الملعب.

وأدخل ييس توروب، طاهر محمد طاهر في الدقيقة 64، بدلًا من محمد شريف.

وصوب مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرات بمحاداة القائم الأيسر لمرمى شبيبة القبائل.

وصوب تريزيجيه كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم في الدقيقة 71.

وانطلق طاهر محمد من جهة اليمين، بعد كرة بينية من تريزيجيه، لكنه صوب كرة في الزاوية القريبة تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 72.

وسقط الشناوي بسبب الإصابة في الدقيقة 76، ثم خرج ودخل مصطفى شوبير بدلًا منه.

ودخل إمام عاشور في الدقيقة 79، بدلًا من زيزو.

وسجل محمود حسن تريزيجيه، الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 84 من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنقذ شوبير هدفًا لشبيبة القبائل في الدقيقة 86، بعد انفراد بابكار سار أمام المرمى.

وسجل إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 93، بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء.