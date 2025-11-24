المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يعلن تفاصيل إصابات الشناوي وعبد القادر وشكري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:43 م 24/11/2025
محمد الشناوي حارس الأهلي

محمد الشناوي

أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل إصابات محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمد شكري، ثلاثي الفريق.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: "قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، والتي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف طبيب الأهلي أن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبدالقادر للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية.

بينما كشفت الأشعة إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيدا لعودة مشاركته مع الفريق.

وكان الأهلي قد فاز على شبيبة القبائل 4-1، يوم السبت الماضي، ويستعد لمواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.

الأهلي دوري أبطال أفريقيا محمد الشناوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg