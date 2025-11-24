الأهلي يعلن تفاصيل إصابات الشناوي وعبد القادر وشكري

أعلن النادي الأهلي عن تفاصيل إصابات محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمد شكري، ثلاثي الفريق.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين: "قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة، والتي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف طبيب الأهلي أن الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبدالقادر للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية.

بينما كشفت الأشعة إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يخضع كل لاعب لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيدا لعودة مشاركته مع الفريق.

وكان الأهلي قد فاز على شبيبة القبائل 4-1، يوم السبت الماضي، ويستعد لمواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية، يوم الجمعة المقبل.