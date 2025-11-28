حرص عددًا من لاعبو النادي الأهلي، على تبادل الترحيب والعناق مع الجناح المغربي رضا سليم، المُعار إلى الجيش الملكي، قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتضن ملعب "مولاي الحسن" بالرباط، قمة الجيش الملكي ضد الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة.

ويواجه ألكسندر سانتوس، مدرب الفريق المغربي، تحديًا مصيريًا، عندما يلعب ضد الأهلي، حيث تلقى المدرب انتقادات حادة مؤخرًا، عقب تراجع مستوى ونتائج الفريق.

لاعبو الأهلي يتبادلون التحية مع رضا سليم

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة "فيسبوك" فيديو يظهر تبادل العناق بين رضا سليم ونجوم المارد الأحمر، خاصة كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر إلى جانب مدير الكرة، وليد صلاح الدين.

ويجلس الجناح المغربي رضا سليم، المعار من الأهلي إلى الفريق العسكري، على مقاعد البدلاء، بقرار من المدير الفني ألكسندر سانتوس.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أليو ديانج.

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.