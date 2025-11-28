كتب - طارق متولي

علق أوزوالد موتابا، المدير الفني لفريق باور ديناموز الزامبي على المباراة المرتقبة التي سيخوضها أمام بيراميدز، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتابا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، إن فريقه على أتم الاستعداد أمام بيراميدز، كما أن الجميع يشعر بالحماس لخوض تلك المواجهة القوية خاصةً أنها في بطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال.

وأضاف: "لا شيء مستحيل في كرة القدم، علينا فقط أن نقدم كل ما لدينا ونبذل قصاري جهدنا، اللعب في دوري الأبطال بحد ذاته حافز كبير لنا".

مدرب باور ديناموز يكشف استعدادته لمباراة بيراميدز بدوري الأبطال

وتابع موتابا تصريحاته، قائلاً: "كرة القدم للجادين فقط، اليوم تفوز وغدًا قد تخسر، نتوقع مباراة صعبة أمام بيراميدز بكل تأكيد، نعم خسرنا في مباراتنا الأولى لكننا لسنا خارج المنافسة وفرصنا في التأهل لا تزال قائمة حتى تلك اللحظة".

وأكمل: "سنشهد تغييرات جديدة في تشكيل الفريق أمام بيراميدز، وسأعمل مع الفريق بأقصى طاقتي وسنسعى لأن نصبح الفريق المفضل في هذه البطولة التي تشهد منافسة قوية جدًا، وكرة القدم كالعادة تمنحنا فرصة للتطور".

وعن فريق بيراميدز، قال: "كما تعلمون الفرق العربية في إفريقيا تكون أفضل دائمًا في أول 20 دقيقة من المباراة، وناقشنا هذا جيدًا، بيراميدز فريق مهيمن وقد أظهروا تفوقًا كبيرًا في العام الأخير، لكن كما قلت سابقًا، في كرة القدم لا شيء مستحيل، علينا فقط أن نكون مستعدين جيدًا".

وحول الأسلوب الذي سيعتمد عليه، أوضح قائلًا: "هذا شيء نحتفظ به لأنفسنا، الأهم هو أن نلعب بطموح للفوز وتحقيق النتائج، سأركز على المباريات من هذا النوع لأنها تساعدنا على خلق أكبر عدد ممكن من الفرص".

وواصل: "عند اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، يكون عدد لاعبيك أقل مقارنة بخط الدفاع، بالفعل لعبنا بثلاثة لاعبين في الخلف في وقت سابق، ولكن عندما ندافع بخمسة لاعبين، فإننا نتمكن من منع الخصم من تسجيل الأهداف".

وأضاف: "لقد تعلمنا دروسًا من التجارب السابقة، وعلى سبيل المثال طبقنا نفس الأسلوب في أوغندا وحققنا النتيجة المطلوبة، نعم خسرنا في المغرب، لكننا استفدنا من هذا الدرس وعلينا المضي قدمًا".

وأتم: "لن نلعب بشكل دفاعي فقط، وربما هذه المرة سنتبنى أسلوبًا مختلفًا في المواجهة أمام بيراميدز".