المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
21:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا
شبيبة القبائل

شبيبة القبائل

0 0
18:00
يانج افريكانز

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

1 2
18:00
نهضة بركان

نهضة بركان

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

3 3
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

0 0
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب باور ديناموز: سنلعب أمام بيراميدز بأسلوب مختلف.. ولا يوجد مستحيل في كرة القدم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:01 م 28/11/2025
أوزوالد موتابا مدرب باور ديناموز

أوزوالد موتابا مدرب باور ديناموز

كتب - طارق متولي

علق أوزوالد موتابا، المدير الفني لفريق باور ديناموز الزامبي على المباراة المرتقبة التي سيخوضها أمام بيراميدز، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال موتابا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، إن فريقه على أتم الاستعداد أمام بيراميدز، كما أن الجميع يشعر بالحماس لخوض تلك المواجهة القوية خاصةً أنها في بطولة كبيرة بحجم دوري الأبطال.

وأضاف: "لا شيء مستحيل في كرة القدم، علينا فقط أن نقدم كل ما لدينا ونبذل قصاري جهدنا، اللعب في دوري الأبطال بحد ذاته حافز كبير لنا".

مدرب باور ديناموز يكشف استعدادته لمباراة بيراميدز بدوري الأبطال

وتابع موتابا تصريحاته، قائلاً: "كرة القدم للجادين فقط، اليوم تفوز وغدًا قد تخسر، نتوقع مباراة صعبة أمام بيراميدز بكل تأكيد، نعم خسرنا في مباراتنا الأولى لكننا لسنا خارج المنافسة وفرصنا في التأهل لا تزال قائمة حتى تلك اللحظة".

وأكمل: "سنشهد تغييرات جديدة في تشكيل الفريق أمام بيراميدز، وسأعمل مع الفريق بأقصى طاقتي وسنسعى لأن نصبح الفريق المفضل في هذه البطولة التي تشهد منافسة قوية جدًا، وكرة القدم كالعادة تمنحنا فرصة للتطور".

وعن فريق بيراميدز، قال: "كما تعلمون الفرق العربية في إفريقيا تكون أفضل دائمًا في أول 20 دقيقة من المباراة، وناقشنا هذا جيدًا، بيراميدز فريق مهيمن وقد أظهروا تفوقًا كبيرًا في العام الأخير، لكن كما قلت سابقًا، في كرة القدم لا شيء مستحيل، علينا فقط أن نكون مستعدين جيدًا".

وحول الأسلوب الذي سيعتمد عليه، أوضح قائلًا: "هذا شيء نحتفظ به لأنفسنا، الأهم هو أن نلعب بطموح للفوز وتحقيق النتائج، سأركز على المباريات من هذا النوع لأنها تساعدنا على خلق أكبر عدد ممكن من الفرص".

وواصل: "عند اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، يكون عدد لاعبيك أقل مقارنة بخط الدفاع، بالفعل لعبنا بثلاثة لاعبين في الخلف في وقت سابق، ولكن عندما ندافع بخمسة لاعبين، فإننا نتمكن من منع الخصم من تسجيل الأهداف".

وأضاف: "لقد تعلمنا دروسًا من التجارب السابقة، وعلى سبيل المثال طبقنا نفس الأسلوب في أوغندا وحققنا النتيجة المطلوبة، نعم خسرنا في المغرب، لكننا استفدنا من هذا الدرس وعلينا المضي قدمًا".

وأتم: "لن نلعب بشكل دفاعي فقط، وربما هذه المرة سنتبنى أسلوبًا مختلفًا في المواجهة أمام بيراميدز".

مباراة باور ديناموز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز مدرب باور ديناموز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الجيش الملكي

الجيش الملكي

1 0
الأهلي

الأهلي

36

ضربة جزاء ضائعة.. محمد حريمات يسدد ضربة الجزاء لكن مصطفى شوبير يتصدى لها والقائم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg