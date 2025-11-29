المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لا تغييرات.. تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:07 ص 29/11/2025
بيراميدز

فريق بيراميدز

استقر المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على تشكيل الفريق لمواجهة نظيره باور ديناموز الزامبي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره باور ديناموز، في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز

يبدأ نادي بيراميدز مباراته أمام باور ديناموز الزامبي، بتشكيل لم يختلف عن القائمة التي دخل بها الفريق مواجهته الأخيرة أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

ولم يجر كرونسلاف يورتشيتش أي تغييرات، على التشكيل المتوقع أن يبدأ به الفريق مباراته أمام باور ديناموز، ضمن رحلة السماوي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: محمود زلاكة - فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.

موعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز أمام باور ديناموز

يضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره باور ديناموز، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل أحداث مباراة بيراميدز أمام باور ديناموز الزامبي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمواجهات البطولة في مصر، وبالتحديد عبر قناة "بي إن سبورت اكسترا 1".

مباراة باور ديناموز القادمة
دوري أبطال أفريقيا بيراميدز باور ديناموز

