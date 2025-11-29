المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
برجاء إدخال نص صحيح



ما لم يظهر مع الأهلي من قبل.. كيف عاد تريزيجيه بسلاح جديد من أوروبا؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:33 م 29/11/2025
تريزيجيه

احتفال محمود تريزيجيه بهدفه أمام الجيش الملكي

يبدو أن محمود حسن تريزيجيه، عاد إلى النادي الأهلي بسلاح فتاك من أوروبا، مكنه من الظهور بشكل استثنائي منذ انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر، بعدما غير أداة تسجيل الأهداف.

مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي، انتهت بنتيجة التعادل (1-1)، حيث أحرز محمود تريزيجيه هدف المارد الأحمر، الذي أعاد الفريق لصدارة مجموعته في دوري الأبطال.

سلاح تريزيجيه من أوروبا

محمود تريزيجيه الذي تألق مؤخرًا، واعتاد على تسجيل أهداف بالرأس، لدرجة أن 50% من أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه، الصيف الماضي.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

محمود تريزيجيه قبل الرحيل عن الأهلي، قبل 12 عامًا تقريبًا، لم يكن سجل أي هدف بالرأس مع الأهلي، ليخرج ويأتي بسلاح جديد من أوروبا، بعدما سجل 7 أهداف رأسية.

كانت البداية بهدف مع موسكورن، في موسم 16-17، ومنه إلى قاسم باشا في الدوري التركي، حيث سجل معه 3 أهداف بالرأس، قبل أن ينضم لصفوف أستون فيلا، ويحرز هدفًا بنفس الطريقة أمام تشيلسي.

شاهد هدف محمود تريزيجيه بالرأس في شباك تشيلسي من هنا

وفي المحطة قبل الأخيرة، التي جاءت مع طرابزون سبور، خلال موسمي 22-23، و23-24، سجل هدفين بالرأس، ليصل إلى 7 أهداف رأسية قبل انضمامه للمارد الأحر من جديد.

بينما بعدما سجل محمود تريزيجيه، 4 أهداف بالرأس مع الأهلي بعد عودته، أصبح هذا المعدل الأفضل له في مسيرته، خلال موسم واحد، متخطيًا أرقامه مع قاسم باشا في موسم 17-18.

كيف ترى تألق تريزيجيه وتسجيل الأهداف بالرأس؟

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي محمود تريزيجيه مباراة الأهلي والجيش الملكي



