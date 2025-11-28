وصفت الصحف ووسائل الإعلام العالمية الأحداث التي صاحبت مباراة الجيش الملكي والأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بـ"الفوضى والمخزي".

وشهدت مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي (1-1) في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، أمس الجمعة، تعرض محمود حسن تريزيجيه للإصابة في رأسه، نتيجة المقذوفات التي ألقتها الجماهير المغربية، وظهرت آلة حادة (سكين معجون)، وتم توجيها صوب قائد المارد الأحمر.

وحدثت أعمال شغب من جماهير الجيش الملكي في استاد مولاي الحسن بالرباط، وتحول الملعب إلى ساحة من الزجاجات.

رأس تريزيجيه تؤمن خروج الأهلي من "موقعة الزجاجات" أمام الجيش الملكي (فيديو)

أحداث مباراة الجيش الملكي والأهلي في عيون الصحف العالمية

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية

أمر مُخزي.. هجوم بسكين في مباراة الجيش الملكي والأهلي

شهدت الجولة الثانية في دوري أبطال أفريقيا مشهداً بدا وكأنه من فيلم سينمائي وذلك خلال مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي.

ما حدث أمرا مُخزيًا، حيث تعرض تريزيجيه لاعب الأهلي لهجوم بسكين في منتصف المباراة، حيث ألقى أحد المشجعين "سكين" باتجاه اللاعب.

وأسوأ ما في الأمر أنه عندما حاول لاعبو الأهلي إظهار الآلة الحادة للحكم، حاول الخصم منع ذلك بكل الوسائل، وتمت رؤية أحدهم - مرتديًا قميص اللاعب البديل - يضع السكين في سرواله لإخفاءه.. لقد كان مشهدا مخزيا.

راديو RMC Sport الفرنسي

مشهد من الفوضى بين الجيش الملكي والأهلي في الرباط

شهدت مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا انفلاتًا كبيرًا في الرباط، حيث تحولت إلى فوضى، وحدثت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، رمي مقذوفات، وكرات تُرمى عمدًا داخل الملعب.

وتم استهداف أحد لاعبي الأهلي بجسم حاد، وكل ذلك في ملعب من المفترض أن يستضيف كأس الأمم الأفريقية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بقليل.

وبمجرد إلغاء هدف لأصحاب الأرض، تمّ رمي مقذوفات على أرضية ملعب مولاي الحسن في الرباط، وقد أصيب لاعب الأهلي محمود تريزيجيه وسط صدمة من زملاءه الذين حاولوا إحضار هذه الآلة الحادة إلى مسؤولي المباراة.

ووسط ذلك حدثت اشتباكات كبيرة بين اللاعبين على أرض الملعب وتوقف اللقاء لعدة دقائق.

فوت ميركاتو

مشهد صادم في المغرب

كان المشهد صادما في المغرب أمس الجمعة خلال مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي المصري، ورغم أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، إلا أن هناك حادثة واحدة أفسدت مجرى اللقاء بشكل واضح.

وتم رمي سكين من المدرجات باتجاه تريزيجيه، وعندما حاول الأخير إظهار الأداة الحادة للحكام، تدخل لاعبو الجيش لمنعه وإخفائها، ما أدى إلى بداية شجار بين اللاعبين، وفي النهاية، تم تسليم الأداة لمسؤولي المباراة.