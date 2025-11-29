أعلن نادي الترجي التونسي، احتجاجه الرسمي على حكم مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي 1-1 أمام بترو أتلتيكو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الترجي كالتالي:

"لم يتعوّد الترجي الرياضي التونسي على التظلّم من التحكيم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية أو على الاحتجاج على مردود الحكّام، غير أنّ توالي الهفوات التحكيمية وتفاقمها بشكل واضح، وفي اتجاه واحد دائمًا ضد فريقنا، يفرض علينا الدفاع عن مصلحة الترجي الرياضي التونسي وعدم السكوت عمّا يرتكبه بعض الحكّام من تجاوزات".

"لقد غادر الترجي الرياضي التونسي النسخة الماضية من كأس رابطة الأبطال الإفريقية بسبب خطإ تحكيمي فادح وظالم من حكمة الـVAR، التي ألغت هدفًا شرعيًا لأشرف الجبري في مباراتنا ضد نادي سانداونز، وهو قرار أدّى إلى إقصائنا من الدور ربع النهائي. ورغم مراسلتنا للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم واحتجاجنا على تلك الهفوة الجسيمة، كان ردّ الاتحاد الإفريقي غير مقنع بالمرة، واخترنا حينها عدم التصعيد".

"أمّا اليوم، وبعد ما ارتكبه كامل طاقم التحكيم، حكم الساحة ومساعدوه، في مباراتنا ضد الفريق الأنغولي من أخطاء فادحة وسوء نية أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة وحرم الترجي الرياضي التونسي من فوز ثمين، فإنّ نادينا لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مردود هذا الطاقم وسوء نيّته، بل سيصعّد موقفه ويتّخذ ما يراه لازمًا من إجراءات استنادًا إلى ما ستقرّره الكنفدرالية الإفريقية".

"إن الشكوى التي سنتقدّم بها ستكون مدعّمة بكل المقاطع واللقطات التي تُثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية لكامل الطاقم وتعمدهم حرمان الترجي الرياضي التونسي من انتصار مستحق".

"كما سيُسجّل نادينا احتجاجه رسميًا على المستوى الهزيل للحكم جون جاك ندالا، وهو حكم دأب على إصدار قرارات كلّها ضد فريقنا، بما يثير الكثير من الريبة والاستغراب".

"وسيُطالب الترجي الرياضي التونسي هذه المرّة بردّ واضح ومُبرّر من الكونفدرالية الإفريقية، كما سيتخذ المواقف اللازمة وفقًا لما ستقرّره وتعلنه لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تواصل المظالم التحكيمية الإفريقية ضد الترجي الرياضي التونسي أمر لم يعد مقبولًا، ولا بدّ أن يتوقّف بشكل نهائي وحاسم".