المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"قرارات الحكم تثير الريبة".. الترجي التونسي يعلن احتجاجه ضد حكم مباراة بترو أتلتيكو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:19 ص 30/11/2025
الترجي

الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي، احتجاجه الرسمي على حكم مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الترجي 1-1 أمام بترو أتلتيكو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الترجي كالتالي:

"لم يتعوّد الترجي الرياضي التونسي على التظلّم من التحكيم في كأس رابطة الأبطال الإفريقية أو على الاحتجاج على مردود الحكّام، غير أنّ توالي الهفوات التحكيمية وتفاقمها بشكل واضح، وفي اتجاه واحد دائمًا ضد فريقنا، يفرض علينا الدفاع عن مصلحة الترجي الرياضي التونسي وعدم السكوت عمّا يرتكبه بعض الحكّام من تجاوزات".

"لقد غادر الترجي الرياضي التونسي النسخة الماضية من كأس رابطة الأبطال الإفريقية بسبب خطإ تحكيمي فادح وظالم من حكمة الـVAR، التي ألغت هدفًا شرعيًا لأشرف الجبري في مباراتنا ضد نادي سانداونز، وهو قرار أدّى إلى إقصائنا من الدور ربع النهائي. ورغم مراسلتنا للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم واحتجاجنا على تلك الهفوة الجسيمة، كان ردّ الاتحاد الإفريقي غير مقنع بالمرة، واخترنا حينها عدم التصعيد".

"أمّا اليوم، وبعد ما ارتكبه كامل طاقم التحكيم، حكم الساحة ومساعدوه، في مباراتنا ضد الفريق الأنغولي من أخطاء فادحة وسوء نية أثّر بشكل مباشر على نتيجة المباراة وحرم الترجي الرياضي التونسي من فوز ثمين، فإنّ نادينا لن يكتفي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول مردود هذا الطاقم وسوء نيّته، بل سيصعّد موقفه ويتّخذ ما يراه لازمًا من إجراءات استنادًا إلى ما ستقرّره الكنفدرالية الإفريقية".

"إن الشكوى التي سنتقدّم بها ستكون مدعّمة بكل المقاطع واللقطات التي تُثبت الأخطاء التحكيمية الكارثية لكامل الطاقم وتعمدهم حرمان الترجي الرياضي التونسي من انتصار مستحق".

"كما سيُسجّل نادينا احتجاجه رسميًا على المستوى الهزيل للحكم جون جاك ندالا، وهو حكم دأب على إصدار قرارات كلّها ضد فريقنا، بما يثير الكثير من الريبة والاستغراب".

"وسيُطالب الترجي الرياضي التونسي هذه المرّة بردّ واضح ومُبرّر من الكونفدرالية الإفريقية، كما سيتخذ المواقف اللازمة وفقًا لما ستقرّره وتعلنه لجنة التحكيم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن تواصل المظالم التحكيمية الإفريقية ضد الترجي الرياضي التونسي أمر لم يعد مقبولًا، ولا بدّ أن يتوقّف بشكل نهائي وحاسم".

مباراة الترجى الرياضي القادمة
الترجي التحكيم دوري أبطال أفريقيا كاف الاتحاد الأفريقي بترو أتلتيكو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg