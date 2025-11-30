المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

ملف يلا كورة.. شكوى الزمالك.. فوز بيراميدز.. وتفاصيل إيقاف رمضان صبحي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:39 ص 30/11/2025
الزمالك

الزمالك

نشر يلا كورة، على مدار أمس السبت، العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها تعادل الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وفوز بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وإليكم أبرز الموعات:

هفوة +90.. الزمالك يحاصر كايزر تشيفز ويكتفى بنقطة في الكونفدرالية

فرط نادي الزمالك في الحفاظ على انتصاره أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد تلقى هدفًا في الوقت القاتل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاب الله يكشف.. تفاصيل إصابات خماسي الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابات اللاعبين، عقب نهاية مباراة المارد الأحمر ضد الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

"استخدم طريقة محظورة".. الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف ليلا كورة تفاصيل إيقاف رمضان صبحي

تظل أزمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إحدى الأمور الشائكة، بعد معاقبته من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وتأكيد إيقافه لمدة 4 سنوات.

بيراميدز يقهر باور ديناموز في زامبيا ويواصل بدايته المثالية بدوري الأبطال

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على مضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

بيان رسمي.. الزمالك يتقدم بشكوى للكاف ضد حكم مباراة كايزر تشيفز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، الذي أدار مباراة الفريق اليوم ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

رباعي الأهلي ينضم لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

قبل أمم أفريقيا 2025.. طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة أحمد الشناوي

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة باور ديناموز.

بعد 120 دقيقة.. الاتحاد السكندري يودع كأس مصر أمام كهرباء الإسماعيلية

أطاح كهرباء الإسماعيلية بنظيره الاتحاد السكندري من بطولة كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت.

الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا كأس العرب ملف يلا كورة بيراميدز منتخب مصر الثاني

