نشر يلا كورة، على مدار أمس السبت، العديد من الملفات الهامة، والتي يأتي على رأسها تعادل الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية، وفوز بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا.

وإليكم أبرز الموعات:

فرط نادي الزمالك في الحفاظ على انتصاره أمام مضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد تلقى هدفًا في الوقت القاتل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابات اللاعبين، عقب نهاية مباراة المارد الأحمر ضد الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تظل أزمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إحدى الأمور الشائكة، بعد معاقبته من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وتأكيد إيقافه لمدة 4 سنوات.

حقق نادي بيراميدز فوزًا صعبًا على مضيفه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد طاقم التحكيم الرواندي بقيادة صامويل أويكوندا، الذي أدار مباراة الفريق اليوم ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وصل رباعي النادي الأهلي، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كريم فؤاد، وياسين مرعي إلى مقر بعثة منتخب مصر، المشارك في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة باور ديناموز.

أطاح كهرباء الإسماعيلية بنظيره الاتحاد السكندري من بطولة كأس مصر بعد الفوز بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت.