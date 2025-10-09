استأنف اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مران الزمالك

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية للاعبين خلال مران اليوم الخميس، حيث وحرص على رفع الحمل البدني للاعبين بعد الحصول على راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

كما قام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتركيز على الجوانب الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بطل الصومال، بالإضافة إلى حرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويغيب عن التدريبات كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد للتواجد في معسكر المنتخب الأول لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر ومحمد إسماعيل للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب لخوض وديتي المغرب والبحرين.

إلى جانب المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا المنضم لمنتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.