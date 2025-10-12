استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، على منح اللاعبين راحة من تدريبات الفريق الجماعية غدا الإثنين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك مباراته أمام ديكيداها الصومالي، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً.

راحة للزمالك قبل مواجهة ديكيداها

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بطل الصومال في الكونفدرالية.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك مع ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية في القاهرة، بدلًا من إقامتها في ملعب بطل الصومال.

في سياق متصل، أدى الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي لاعبو الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.