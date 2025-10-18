المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة جهاد وأوشينج.. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

10:22 م 17/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها، في السادسة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمود جهاد - محمد السيد – سيف جعفر - ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي - أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وشهدت قائمة الزمالك عودة عدة لاعبين للظهور مع المدرب يانيك فيريرا، أبرزهم محمد السيد، بارون أوشينج بالإضافة للاعب الوسط محمود جهاد الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها لقائمة الأبيض تحت قيادة المدرب البلجيكي.

كما عاد الحارس محمد عواد للتواجد في قائمة الأبيض، على حساب المهدي سليمان، بينما يفتقد الفريق الأبيض لخدمات عدة نجوم أبرزهم عبد الله السعيد وعدي الدباغ.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك قائمة الزمالك يانيك فيريرا

