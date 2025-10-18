يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستهل مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي، الذي كان قد عبر من دور الـ64 على حساب فريق الزمالة السوداني.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق من أجل استضافة مباراته مع ديكيداها، بالقاهرة، بدلًا من إقامتها خارج مصر، حيث يعد بطل الصومال هو الطرف الأول لمواجهة اليوم السبت.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك

وتنقل أحداث مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، عبر قناة أون سبورت 2، التي حصلت على حقوق بث اللقاء.

وقام الزمالك بمنح مسؤولي ديكيداها الصومالي، 500 دعوة، على هامش الاجتماع الفني الذي عُقد أمس الجمعة قبل المباراة.

حيث يرتدي الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، زيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.