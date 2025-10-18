المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

تكريم شيكابالا.. أرقام قمصان لاعبي الزمالك في الكونفدرالية (صور)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:56 م 18/10/2025
بدأ فريق الزمالك مشواره في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على ديكيداها الصومالي بسادسية نظيفة في لقاء الذهاب بدور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وجاءت سداسية الزمالك في مرمى الفريق الصومالي عن طريق كل من: أحمد شريف، عمرو ناصر، خوان بيزيرا (هدفين)، سيف الدين الجزيري، وسيف فاروق جعفر.

تكريم شيكابالا

افتتح فريق الزمالك مشواره الأفريقي هذا الموسم، حيث تم الكشف عن أرقام قمصان لاعبي "الفارس الأبيض"، والتي شهدت عدم حصول أي لاعب على القميص رقم (10).

وجاء هذا الموقف تكريمًا لنجم الفريق السابق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي قرر الاعتزال في وقت سابق بعد التتويج بلقب كأس مصر في النسخة الماضية، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

لمشاهدة قمصان لاعبي الزمالك.. اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في 30 أكتوبر، بمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.

وكان فريق الزمالك قد أخفق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الجونة 1-1، ومع غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر من الأهلي بنتيجة 2-1.

الزمالك الدوري المصري شيكابالا الكونفدرالية

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    12
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

