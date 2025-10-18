بدأ فريق الزمالك مشواره في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على ديكيداها الصومالي بسادسية نظيفة في لقاء الذهاب بدور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وجاءت سداسية الزمالك في مرمى الفريق الصومالي عن طريق كل من: أحمد شريف، عمرو ناصر، خوان بيزيرا (هدفين)، سيف الدين الجزيري، وسيف فاروق جعفر.

تكريم شيكابالا

افتتح فريق الزمالك مشواره الأفريقي هذا الموسم، حيث تم الكشف عن أرقام قمصان لاعبي "الفارس الأبيض"، والتي شهدت عدم حصول أي لاعب على القميص رقم (10).

وجاء هذا الموقف تكريمًا لنجم الفريق السابق، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، الذي قرر الاعتزال في وقت سابق بعد التتويج بلقب كأس مصر في النسخة الماضية، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

لمشاهدة قمصان لاعبي الزمالك.. اضغط هنا.. أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف مشواره المحلي في 30 أكتوبر، بمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري.

وكان فريق الزمالك قد أخفق في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل مع الجونة 1-1، ومع غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر من الأهلي بنتيجة 2-1.