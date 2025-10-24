المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
موعد مباراة الزمالك وديكيداها في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:32 م 18/10/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

يلتقي نادي الزمالك، مع ضيفه ديكيداها الصومالي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يسحق ديكيداها بسداسية ذهابًا ويقترب من دور المجموعات

وكان الزمالك قد تفوق في مباراة الذهاب مساء اليوم، بسداسية دون ردن بقيادة نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وسجل أهداف الزمالك كلا من: خوان بيزيرا "ثنائية"، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري وسيف فاروق جعفر.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره ديكيداها على أرضية استاد السلام، في تمام الساعة السادسة، من مساء الجمعة المقبل، الموافق 24 أكتوبر.

وكان الاتحاد الأفريقي قد وافق على إقامة مباراتي الزمالك أمام ديكيداها في القاهرة بناءً على رغبة الفريقين، بدلًا من إقامة لقاء الذهاب في الصومال.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها، بقيادة مانوهي ولديتساديك كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، ويتواجد إفرام دابيلي كابيتا كحكم رابع.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ديكيداها موعد مباراة الزمالك وديكيداها

