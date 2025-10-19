المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الطريق إلى مجموعات الكونفدرالية.. الزمالك يكتسح.. المصري يقترب.. وتفوق الوداد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:51 م 19/10/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

فريق الزمالك

انتهت مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني، من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت إثارة واضحة قبل خوض الإياب من المرحلة ذاتها.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، الثنائي المصري، الزمالك والمصري البورسعيدي، إذ يمثل الثنائي الدوري المصري في المسابقة.

نتائج الزمالك والمصري

عاد المصري من مواجهة الذهاب أمام الاتحاد الليبي، بالتعادل السلبي دون أهداف، لتظل فرص الفريق قائمة في التأهل إلى المرحلة المقبلة من كأس الكونفدرالية.

ويستضيف المصري نظيره الاتحاد الليبي، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، بحثًا عن بلوغ دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأمطر فريق الزمالك شباك ديكيداها الصومالي بسداسية، في المباراة التي جمعت بين الثنائي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها يوم الجمعة المقبل، الموافق 24 أكتوبر، في المحطة الأخيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية.

نتائج كأس الكونفدرالية

- الاتحاد الليبي 0-0 المصري

- زيسكو 4-3 جوانينج جالاكسي

- سيمبا 0-0 كايزر تشيفز

- كي إم كي إم 0-2 عزام يونايتد

- 15 أوجوستو 0-0 ستيلينبوش

- أس مانيما يونيون 1-1 رويال ليبوردس

- ديكيداها 0-6 الزمالك

- سان بيدرو 1-1 كوتون سبورت

- أولمبيك آسفي 2-0 الملعب التونسي

- نيروبي يونايتد 2-0 النجم الساحلي

- فلامبو دو سنتر 1-1 سينجيدا بلاك ستارز

- فرفياريو دي مابوتو 0-1 أوتوهو أويو

- أشانتي كوتوكو 0-1 الوداد

- هافيا كوناكري 1-1 شباب بلوزداد

- القوات المسلحة 0-0 دجوليبا

- أكاديمية أمادز ديالو 1-0 اتحاد العاصمة

 

الزمالك المصري الوداد كأس الكونفدرالية

