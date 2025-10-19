انتهت مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني، من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت إثارة واضحة قبل خوض الإياب من المرحلة ذاتها.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، الثنائي المصري، الزمالك والمصري البورسعيدي، إذ يمثل الثنائي الدوري المصري في المسابقة.

نتائج الزمالك والمصري

عاد المصري من مواجهة الذهاب أمام الاتحاد الليبي، بالتعادل السلبي دون أهداف، لتظل فرص الفريق قائمة في التأهل إلى المرحلة المقبلة من كأس الكونفدرالية.

ويستضيف المصري نظيره الاتحاد الليبي، يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، بحثًا عن بلوغ دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأمطر فريق الزمالك شباك ديكيداها الصومالي بسداسية، في المباراة التي جمعت بين الثنائي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها يوم الجمعة المقبل، الموافق 24 أكتوبر، في المحطة الأخيرة نحو التأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية.

نتائج كأس الكونفدرالية

- الاتحاد الليبي 0-0 المصري

- زيسكو 4-3 جوانينج جالاكسي

- سيمبا 0-0 كايزر تشيفز

- كي إم كي إم 0-2 عزام يونايتد

- 15 أوجوستو 0-0 ستيلينبوش

- أس مانيما يونيون 1-1 رويال ليبوردس

- ديكيداها 0-6 الزمالك

- سان بيدرو 1-1 كوتون سبورت

- أولمبيك آسفي 2-0 الملعب التونسي

- نيروبي يونايتد 2-0 النجم الساحلي

- فلامبو دو سنتر 1-1 سينجيدا بلاك ستارز

- فرفياريو دي مابوتو 0-1 أوتوهو أويو

- أشانتي كوتوكو 0-1 الوداد

- هافيا كوناكري 1-1 شباب بلوزداد

- القوات المسلحة 0-0 دجوليبا

- أكاديمية أمادز ديالو 1-0 اتحاد العاصمة