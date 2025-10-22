المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فقرة بدنية والاهتمام بالجانب الخططي.. الزمالك يواصل تدريباته لمواجهة ديكيداها

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:57 م 22/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

واصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك قد انتصر في مباراة الذهاب ضد ديكيداها الصومالي بنتيجة 6-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك إلى أن اللاعبين أدوا فقرة تدريبات بدنية على استاد الكلية الحربية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

كما ركز الجهاز الفني على الجوانب الخططية، حيث قام البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون بتخصيص فقرات فنية خلال المران، وتوجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة مع ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

ويغيب نادي الزمالك عن المشاركة في الجولة الـ 11 لبطولة الدوري بسبب نظام المسابقة في النسخة الحالية، والتي يشارك فيها 21 فريقا.

الزمالك الكونفدرالية يانيك فيريرا ديكيداها

