حسم نادي الزمالك تأهله رسميًا إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن جدد فوزه على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد أداء متوازن من الفريق الأبيض الذي دخل اللقاء بأريحية كبيرة بعد تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0 على ستاد القاهرة الدولي، ليؤكد تفوقه ذهابًا وإيابًا ويبلغ الدور التالي بمجموع 7-0 في المباراتين.

وبهذا الفوز، يواصل الزمالك مشواره في البطولة القارية ساعيًا لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

بث مباشر عبر يلا كورة

يقدم موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لتحليل نتيجة المباراة، بمشاركة الزميل عمر عماد وتقديم محمد الهادي، مع قراءة فنية لأداء الفريقين وفرص الزمالك في مشواره القادم بالكونفدرالية.