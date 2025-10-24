المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز الزمالك على ديكاداها الصومالي في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:13 م 24/10/2025
فريق الزمالك

الزمالك يكرر فوزه على ديكاداها

حسم نادي الزمالك تأهله رسميًا إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن جدد فوزه على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

جاء هدف المباراة الوحيد بعد أداء متوازن من الفريق الأبيض الذي دخل اللقاء بأريحية كبيرة بعد تفوقه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0 على ستاد القاهرة الدولي، ليؤكد تفوقه ذهابًا وإيابًا ويبلغ الدور التالي بمجموع 7-0 في المباراتين.

وبهذا الفوز، يواصل الزمالك مشواره في البطولة القارية ساعيًا لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

بث مباشر عبر يلا كورة

يقدم موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك لتحليل نتيجة المباراة، بمشاركة الزميل عمر عماد وتقديم محمد الهادي، مع قراءة فنية لأداء الفريقين وفرص الزمالك في مشواره القادم بالكونفدرالية.

الزمالك الكونفدرالية سيف الدين الجزيري أحمد شريف ديكيداها الزمالك ضد ديكيداها

