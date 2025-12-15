المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
الإمارات

الإمارات

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:30
الأردن

الأردن

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
كومو

كومو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

يلا كورة يكشف موقف أليو ديانج من تجديد عقده مع الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:38 م 15/12/2025
ديانج

أليو ديانج لاعب الأهلي

وافق الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان فريق الأهلي، على عرض المقدم من "القلعة الحمراء"، لتجديد عقده إلا أنه طلب تأجيل التوقيع على العقود بالاتفاق مع وكيله واكتفى بالاتفاق الشفهي مع الإدارة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب إدارة النادي الأهلي وتحديدًا من مسئولي فريق الكرة لتجديد عقد صاحب الـ28 نظرًا لدوره الفني مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الإثنين، إن ديانج لم يوقع على عقود تجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات، لكن اللاعب أعطى موافقة مبدئية على العرض الأخير المقدم له.

وأكد المصدر، أن ديانج سيقوم بتجديد عقده قبل عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين (21 ديسمبر) حتى (18 يناير).

وأوضح المصدر، أن العقد الذي تم تقديمه إلى ديانج هو حصوله على مليون و300 ألف دولار بخلاف عقد إعلاني لم يتم الاتفاق على قيمته بمضمونه ستقوم شركة الكرة بتسويق اللاعب في برامج وإعلانات.

وأشار المصدر، أن اللاعب الدولي المالي بجانب وكيل أعماله سيقومان بحسم الأمر وتجديد العقد عقب العودة من منافسات كأس أمم أفريقيا.

وكان مصدر كشف عبر "يلا كورة" في الفترة الماضية عن رغبة المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي في الإبقاء على خدمات أليو ديانج والعمل على تجديد عقده.

وشهدت الساعات الماضية وجود جلسة بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مع ييس توروب من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة قبل الانتقالات الشتوية.

وتعمل الإدارة على تدعيم الفريق في مختلف المراكز، حيث يعتبر من أبرز الأسماء القريبة لارتداء قميص الأهلي الظهير المغربي الدولي يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي.

 

الأهلي الدوري المصري الرجاء البيضاوي أليو ديانج يوسف بلعمري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
الإمارات

الإمارات

46

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب المغرب على الإمارات بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg