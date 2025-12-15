يلا كورة يكشف موقف أليو ديانج من تجديد عقده مع الأهلي

وافق الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان فريق الأهلي، على عرض المقدم من "القلعة الحمراء"، لتجديد عقده إلا أنه طلب تأجيل التوقيع على العقود بالاتفاق مع وكيله واكتفى بالاتفاق الشفهي مع الإدارة.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب إدارة النادي الأهلي وتحديدًا من مسئولي فريق الكرة لتجديد عقد صاحب الـ28 نظرًا لدوره الفني مع الفريق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الإثنين، إن ديانج لم يوقع على عقود تجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات، لكن اللاعب أعطى موافقة مبدئية على العرض الأخير المقدم له.

وأكد المصدر، أن ديانج سيقوم بتجديد عقده قبل عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين (21 ديسمبر) حتى (18 يناير).

وأوضح المصدر، أن العقد الذي تم تقديمه إلى ديانج هو حصوله على مليون و300 ألف دولار بخلاف عقد إعلاني لم يتم الاتفاق على قيمته بمضمونه ستقوم شركة الكرة بتسويق اللاعب في برامج وإعلانات.

وأشار المصدر، أن اللاعب الدولي المالي بجانب وكيل أعماله سيقومان بحسم الأمر وتجديد العقد عقب العودة من منافسات كأس أمم أفريقيا.

وكان مصدر كشف عبر "يلا كورة" في الفترة الماضية عن رغبة المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي في الإبقاء على خدمات أليو ديانج والعمل على تجديد عقده.

وشهدت الساعات الماضية وجود جلسة بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مع ييس توروب من أجل مناقشة ملف الصفقات الجديدة قبل الانتقالات الشتوية.

وتعمل الإدارة على تدعيم الفريق في مختلف المراكز، حيث يعتبر من أبرز الأسماء القريبة لارتداء قميص الأهلي الظهير المغربي الدولي يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي.