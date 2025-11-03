المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالك والمصري يترقبان.. قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية (بث مباشر بالفيديو)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:41 م 03/11/2025
كأس الكونفدرالية الأفريقية

كأس الكونفدرالية الأفريقية

زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد مشاركة فريقي الزمالك والمصري.

أحداث ونتائج القرعة

بعد قليل

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتأهل 16 نادي لمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أبرزهم: الزمالك، المصري، الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وسيتم تقسيم الـ 16 فريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وفقًا لنتائجهم في مسابقات الأندية التابعة لـ"كاف" خلال المواسم الخمسة الماضية.

إجراءات سحب القرعة.. الزمالك في التصنيف الأول والمصري بالثاني

وستكون إجراءات عملية سحب القرعة على النحو التالي:

الوعاء 1

الأندية: الزمالك (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، اتحاد الجزائر (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)

إجراءات السحب:

- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A1

- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B1

- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C1

- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D1

الوعاء 2

الأندية: ستلينبوش (جنوب إفريقيا)، المصري (مصر)، مانياما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جولـيبا (مالي)

إجراءات السحب:

 

- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A2

- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B2

- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C2

- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D2

الوعاء 3

الأندية: كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)، أوتوهو (الكونغو)

إجراءات السحب:

- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C3

- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D3

الوعاء 4

الأندية: سان بيدرو (كوت ديفوار)، نيروبي يونايتد (كينيا)، أولمبيك آسفي (المغرب)، عزام (تنزانيا)، سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)

إجراءات السحب:

- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A4

- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B4

- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C4

- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D4

- تُوضع خامس كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A3

- تُوضع سادس كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B3

المصري
المصري
أخبار إحصائيات
الزمالك المصري قرعة الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg