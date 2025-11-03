زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد مشاركة فريقي الزمالك والمصري.
ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وتأهل 16 نادي لمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أبرزهم: الزمالك، المصري، الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.
وسيتم تقسيم الـ 16 فريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وفقًا لنتائجهم في مسابقات الأندية التابعة لـ"كاف" خلال المواسم الخمسة الماضية.
الوعاء 1
الأندية: الزمالك (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، اتحاد الجزائر (الجزائر)، شباب بلوزداد (الجزائر)
إجراءات السحب:
- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A1
- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B1
- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C1
- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D1
الوعاء 2
الأندية: ستلينبوش (جنوب إفريقيا)، المصري (مصر)، مانياما يونيون (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جولـيبا (مالي)
إجراءات السحب:
- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A2
- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B2
- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C2
- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D2
الوعاء 3
الأندية: كايزر شيفس (جنوب إفريقيا)، أوتوهو (الكونغو)
إجراءات السحب:
- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C3
- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D3
الوعاء 4
الأندية: سان بيدرو (كوت ديفوار)، نيروبي يونايتد (كينيا)، أولمبيك آسفي (المغرب)، عزام (تنزانيا)، سينغيدا بلاك ستارز (تنزانيا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)
إجراءات السحب:
- تُوضع أول كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A4
- تُوضع ثاني كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B4
- تُوضع ثالث كرة تُسحب في المجموعة C – المركز C4
- تُوضع رابع كرة تُسحب في المجموعة D – المركز D4
- تُوضع خامس كرة تُسحب في المجموعة A – المركز A3
- تُوضع سادس كرة تُسحب في المجموعة B – المركز B3