زوار موقع يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تشهد مشاركة فريقي الزمالك والمصري.

أحداث ونتائج القرعة

بعد قليل

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتأهل 16 نادي لمنافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أبرزهم: الزمالك، المصري، الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وسيتم تقسيم الـ 16 فريق إلى 4 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وفقًا لنتائجهم في مسابقات الأندية التابعة لـ"كاف" خلال المواسم الخمسة الماضية.

إجراءات سحب القرعة.. الزمالك في التصنيف الأول والمصري بالثاني

وستكون إجراءات عملية سحب القرعة على النحو التالي: