أقيمت مراسم قرعة مرحلة دور المجموعات، من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ظهر اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

قرعة كأس الكونفدرالية.. الزمالك يصطدم بالمصري في مجموعة نارية

وجاءت نتائج قرعة مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، دجوليبا المالي، أولمبيك آسفي المغربي، سان بيدرو الإيفواري

المجموعة الثانية: الوداد المغربي، مانياما يونيون الكونغولي، عزام التنزاني، نيروبي يونايتد الكيني

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد المغربي، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أوتوهو الكونغولي، سينجيدا بلاك ستارز التنزاني

المجموعة الرابعة: الزمالك، المصري، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، زيسكو يونايتد الزامبي

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويتواجد الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، للنسخة الثانية على التوالي، في بطولة كأس الكونفدرالية.