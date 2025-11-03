المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك والمصري في مجموعة واحدة بالكونفدرالية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:33 م 03/11/2025
الزمالك والمصري

الزمالك والمصري

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

وتقام قرعة درو المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ووقع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتُعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يلعب فيها الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، حيث إنهما تواجدا في النسخة الماضية مع بعضهما أيضًا.

وكان الزمالك والمصري، قد صعدا مع بعضهما في النسخة الماضية إلى ربع النهائي.

من المفترض أن تقام مباريات دور المجموعات، خلال الشهر الجاري.

وكان الزمالك قد تخطى ديكيداها الصومالي، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بيتما تخطى المصري فريق الاتحاد الليبي.

 

 

 

الزمالك المصري الكونفدرالية كايزر تشيفز زيسكو الزامبي

