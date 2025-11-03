أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

وتقام قرعة درو المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ووقع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتُعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يلعب فيها الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، حيث إنهما تواجدا في النسخة الماضية مع بعضهما أيضًا.

وكان الزمالك والمصري، قد صعدا مع بعضهما في النسخة الماضية إلى ربع النهائي.

من المفترض أن تقام مباريات دور المجموعات، خلال الشهر الجاري.

وكان الزمالك قد تخطى ديكيداها الصومالي، في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بيتما تخطى المصري فريق الاتحاد الليبي.