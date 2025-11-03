أوقعت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت ظهر اليوم في جوهانسبرج، نادي الزمالك مع فريقي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، التي تعد مواجهتهما فأل حسن للفريق الأبيض.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة، برفقة المصري البورسعيدي، الذي تواجد معه في النسخة الماضية، بالإضافة إلى كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وسبق وأن التقى الزمالك مع نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مرتين، في نسخة عام 1993 من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

ونجح الزمالك في تجاوز عقبة كايزر تشيفز بتلك النسخة، رغم خسارته ذهابًا بنتيجة 2-1، بعدما فاز إيابًا بهدف نظيف سجله أيمن منصور، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين حال التعادل.

وواصل الزمالك مشواره في تلك البطولة حتى المباراة النهائية، ليتوج باللقب على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.

كما واجه الزمالك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي مرتين، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020.

وتعادل الزمالك خارج ملعبه بنتيجة 1-1، حيث سجل المهاجم مصطفى محمد هدف الأبيض الوحيد في تلك المواجهة.

وتفوق الزمالك إيابًا بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على استاد السلام، سجلهما أشرف بنشرقي ومصطفى محمد.

وتأهل الزمالك في تلك النسخة أيضًا للمباراة النهائية، لكنه خسر اللقب على يد غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 2-1.

ويأمل الفريق الأبيض في أن يكون الثنائي بوابة للقلعة البيضاء، ضمن الطريق للوصول إلى نهائي قاري جديد. باحثًا عن استعادة لقب الكونفدرالية، الذي توج به في مناسبتين من قبل.