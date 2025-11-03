أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة.

وأقيمت قرعة درو المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ووقع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتُعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يلعب فيها الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، حيث إنهما تواجدا في النسخة الماضية مع بعضهما أيضًا.

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات، بمواجهة زيسكو الزامبي في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026