اعتبر الحسيني أبو قمر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، منافسة فريقه لأندية مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز إنجاز كبيرا، مشيرا إلى أن قرعة الكونفدرالية صعبة.

وقال أبو قمر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "قرعة الكونفدرالية (رخمة).. المصري يقدم مستويات جيدة في الموسم الحالي، ووجودنا مع الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية اعتبره إنجازًا يُحسب للاعبين والمدير الفني ومجلس الإدارة".

وعن ملعب الفريق في الكونفدرالية.. قال: "ملعبنا سيكون السويس في الكونفدرالية بسبب عدم اعتماد ملعب برج العرب، واعتقد أن الأمور صعبة بسبب انتقال الجماهير التي نُحرم منها في بعض المباريات".

وتابع: "اكتمل هيكل استاد المصري وبدأنا في تركيب النجيل والكراسي والتشطيبات النهائية تأخذ بعض الوقت".

وواصل نائب رئيس المصري: "الاستاد يُحسب لمجلس الإدارة.. فهو يملك ملعب كرة قدم بمواصفات عالمية وتحفة معمارية وسيكون إضافة للبنية الرياضة في مصر".

واستكمل: "الملعب سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات في شهر أبريل أو مايو 2026، وكنت أتمنى أن يتم افتتاح الاستاد في مارس 2026 لأنه يصادف مرور 106 أعوام على إنشاء النادي المصري وسيكون حدثا تاريخيا".

وأنهى نائب رئيس المصري: "لم يحدث أي تواصل من جانب الأهلي بشأن التعاقد مع خالد صبحي وأحمد عيد".