أعلن نادي المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، مواعيد مبارياته في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأقيمت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ووقع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية، بجانب كل من، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتُعد هذه المرة هي الثانية على التوالي، التي يلعب فيها الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، حيث إنهما تواجدا في النسخة الماضية مع بعضهما أيضًا.

وأشار الموقع الرسمي للمصري إلى أن مواعيد مبارياته في الكونفدرالية ستبدأ وتنتهي من مصر كالتالي:

الجولة الأولى.. المصري × كايزر تشيفز.. يوم 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية.. زيسكو الزامبي × المصري.. يوم 30 نوفمبر 2025 في زامبيا.

الجولة الثالثة.. الزمالك × المصري.. يوم 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة.. المصري × الزمالك.. يوم 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة.. كايزر تشيفز × المصري.. يوم 8 فبراير 2026.. في جنوب أفريقيا.

الجولة السادسة.. المصري × زيسكو الزامبي.. 15 فبراير 2026.. في مصر.

ولم يحدد نادي المصري ملعبه حتى الآن الذي سيخوض به مبارياته في الكونفدرالية.