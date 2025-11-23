انتظم لاعبو الزمالك الدوليون في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك، أن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران شرح خلالها برنامج تدريب الفريق، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويتواجد الزمالك والمصري البورسعيدي على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم أندية وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويتطلع الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة زيسكو الزامبي من أجل مواصلة البحث عن اللقب القاري، بعدما خرج من الدور ربع النهائي في النسخة الماضية أمام فريق ستيلينبوش.

الزمالك كان قد توج ببطولة السوبر المصري خلال مباراة الأهلي التي أقيمت في الإمارات، وبالتالي يتطلع لمصالحة الجماهير بالفوز ضد زيسكو الزامبي.

وعاد اللاعبون الدوليون لتدريبات الزمالك وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

تدريبات بدنية

كما خاض لاعبو الزمالك فقرة بدنية خلال التدريب اليومي، وتولى البرتغالي نونو كوستا روبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة خفيفة بالكرة.

وبعد انتهاء الفقرة البدنية، خصص الجهاز الفني فقرة تضمنت بعض الجوانب الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف على توجيه اللاعبين باستمرار، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.