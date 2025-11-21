واصل الأنجولي شيكو بانزا، إثارة الجدل داخل صفوف نادي الزمالك، بعد غيابه عن المشاركة في تدريبات القلعة البيضاء أمس الخميس، واليوم الجمعة، قبل مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها شيكو بانزا العناوين مع الزمالك، بعدما كان قد أبدى اعتراضه على استبداله في مباراته الأولى بالقميص الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا.

وانفعل مدير الكرة عبد الناصر محمد، على اللاعب الأنجولي بسبب رد فعله الغاضب في لقاء سيراميكا، ليقرر بعدها النادي توقيع عقوبة انضباطية على اللاعب، قبل غيابه عن مواجهة المقاولون العرب.

وعاد شيكو بانزا ليظهر في أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء، عقب نهاية فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الماضي، بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته.

تأخر شيكو بانزا في العودة، أدى لتخلفه عن التدريبات، مما دفع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لاستبعاده من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي، وتم تطبيق اللائحة الداخلية للنادي ضده.

وأوضح نادي الزمالك في ذلك الوقت، أن فيريرا فضّل استبعاد اللاعب من لقاء المصري حتى يستعيد معدلاته البدنية ويتساوى مع زملائه في التدريبات، مؤكداً أن مشاركته في المباريات المقبلة ستعتمد على مدى التزامه وانضباطه.

وعاد شيكو بانزا للمشاركة مع الزمالك لاحقًا، لكنه أصبح مهددًا بالغياب عن لقاء زيسكو، بسبب عدم عودته للتدريبات حتى الآن، مما يثير الجدل حول مستقبله داخل القلعة البيضاء.