نشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع نجوم الفريق، وجهوا من خلاله رسالة خاصة لجماهير النادي، داعين إلى التواجد الكثيف في مدرجات ستاد القاهرة يوم الأحد المقبل، لمساندة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وتكريمًا لروح الراحل محمد صبري.

فيديو ورسالة مؤثرة

عبر لاعبو الزمالك في الفيديو عن مشاعرهم تجاه الراحل، حيث حمل التعليق المصاحب: "مش مجرد لاعب، الكونت تاريخ، لنجعل يوم الأحد ملحمة في حب الراحل محمد صبري"، في دعوة للجماهير لمشاركة الفريق في هذا الحدث الخاص.

وكان محمد صبري قد تعرض لحادث أليم يوم الجمعة الماضي، بعد أزمة صحية أدت إلى انحراف سيارته ودخولها في مبنى تحت الإنشاء، ما أثار حزن الوسط الرياضي وجماهير الزمالك.

نجلاه ينضمان لفرق الناشئين بالأبيض

في سياق متصل، استقبل نادي الزمالك يوم الأربعاء نجلي الراحل، آدم وآسر محمد صبري، بحضور عدد من مسؤولي النادي، بينهم محمد طارق عضو مجلس الإدارة، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

النجلان انضما إلى فرق مواليد 2010 و2012 في النادي، ووقعا على استمارات الانتقال رسميًا لفرق الناشئين، تمهيدًا لقيدهما في ديسمبر المقبل، في خطوة رمزية لتكريم والدهما ومواصلة مسيرته الرياضية في ناديه السابق.

