المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تكريمًا للراحل محمد صبري.. الزمالك يوجه رسالة لجماهيره قبل مواجهة زيسكو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:25 م 21/11/2025
محمد صبري

الراحل محمد صبري

نشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع نجوم الفريق، وجهوا من خلاله رسالة خاصة لجماهير النادي، داعين إلى التواجد الكثيف في مدرجات ستاد القاهرة يوم الأحد المقبل، لمساندة الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وتكريمًا لروح الراحل محمد صبري.

فيديو ورسالة مؤثرة

عبر لاعبو الزمالك في الفيديو عن مشاعرهم تجاه الراحل، حيث حمل التعليق المصاحب: "مش مجرد لاعب، الكونت تاريخ، لنجعل يوم الأحد ملحمة في حب الراحل محمد صبري"، في دعوة للجماهير لمشاركة الفريق في هذا الحدث الخاص.

وكان محمد صبري قد تعرض لحادث أليم يوم الجمعة الماضي، بعد أزمة صحية أدت إلى انحراف سيارته ودخولها في مبنى تحت الإنشاء، ما أثار حزن الوسط الرياضي وجماهير الزمالك.

نجلاه ينضمان لفرق الناشئين بالأبيض

في سياق متصل، استقبل نادي الزمالك يوم الأربعاء نجلي الراحل، آدم وآسر محمد صبري، بحضور عدد من مسؤولي النادي، بينهم محمد طارق عضو مجلس الإدارة، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى ممس نائب المدير الفني لقطاع البراعم.

النجلان انضما إلى فرق مواليد 2010 و2012 في النادي، ووقعا على استمارات الانتقال رسميًا لفرق الناشئين، تمهيدًا لقيدهما في ديسمبر المقبل، في خطوة رمزية لتكريم والدهما ومواصلة مسيرته الرياضية في ناديه السابق.

للاطلاع على مواعيد ونتائج مباريات بطولة الكونفدرالية، اضغط هنا.

الزمالك كأس الكونفدرالية جماهير الزمالك محمد صبري زيسكو يونايتد ستاد القاهرة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg