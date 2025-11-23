قال ليندو ميكونتا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زيسكو الزامبي، إن مواجهة الزمالك غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية لن تكون سهلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي:" جاهزون للقاء الغد، والجهاز الفني بذل جهدًا كثيرًا في الإعداد للمباراة ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

وواصل ليندو ميكونتا:" معنويات اللاعبين مرتفعة جدًا في المعسكر، والمدرب أخبرنا بأهمية اللقاء وطالبنا ببذل أقصى جهد في لقاء الغد".

واختتم:" سنتعامل مع كل مباراة على حدة ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الزمالك".

تصريحات مدرب زيسكو

أكد ماثيوز ندلوفو المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي، أن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك غدًا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" رحلتنا إلى القاهرة كانت جيدة، وندرك حجم المباراة وجاهزون لكل السيناريوهات، وواجهنا الزمالك من قبل ونسعى للظهور بأفضل صورة".

وتابع ماثيوز ندلوفو قائلًا :" ندرك أن مباراة الزمالك كبيرة، والشعب المصري شغوف بكرة القدم، ومستعدون لمواجهة الزمالك في هذه الأجواء وسط الحضور الجماهيري الكبير".

وأضاف :" تواجد الزمالك والمصري في مجموعتنا أمر جيد لنعلم كيف يتقدم فريق زيسكو، وكل نقطة في مسيرة المجموعة ستصنع الفارق ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلًا:" نشكر الجميع على حفاوة الاستقبال في مصر"