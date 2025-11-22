المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"أساطير في جنوب أفريقيا".. كايزر تشيفز يكشف حقيقة التفاوض مع تاو وموسيماني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:41 م 22/11/2025
بيرسي تاو

بيرسي تاو رفقة بيتسو موسيماني - صورة أرشيفية

تحدث كابيلو بوسيلونج، رئيس جهاز الكرة في نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن تجربة المدرب الإسباني خوسيه ريبيو مع أورلاندو بايرتس والأهلي، متطرقًا للكشف عن حقيقة التفاوض مع بيتسو موسيماني وبيرسي تاو.

ويضرب فريق كايزر تشيفز موعدًا مع نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة، من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

ويتواجد المصري والزمالك في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

كايزر تشيفز يكشف حقيقة التفاوض مع تاو وموسيماني

استهل كابيلو بوسيلونج، رئيس جهاز الكرة في كايزر تشيفز، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت": "بيرسي تاو لاعب رائع وقدم الكثير لكرة القدم في جنوب أفريقيا، وهو أسطورة كرة القدم وأيضًا بيتسو موسيماني كذلك:"

وأضاف: "الثنائي قدم أداءً رائعًا للأهلي ولعبنا أمامعهم في 2021 وخسرنا حينها ولكن فخورون بهم لأنهم يمثلون جنوب أفريقيا ويرفعون علمنا في مصر وفي أجواء صعبة ودوري مميز".

وواصل: "نرسل لهم كل التحية ونقدر الثنائي، لكن فنيا حرصنا على اختيار بعض اللاعبين وقمنا ببناء فريق قوي ومميز ولديه روح مرتفعة، وهذا هو الاتجاه الذي نعمل عليه، ونتطلع للمستقبل بذلك القوام، وكل التحية للثنائي وأتمنى لهما النجاح".

وزاد: "ندرك التغيير الذي أحدثه خوسيه ريبيرو في أورلاندو بايرتس، ربما لم يوفق مع الأهلي بالشكل المناسب، والنتائج السريعة هي الشيء الأهم بالنسبة للنادي الأهلي".

وأتم حديثه: "ربما لدينا القدرة على الانتظار لكن الكرة تتعلق بالنتائج، وعلى المستوى الشخصي هو قدم أداءً رائعًا في جنوب أفريقيا، والجميع يحبه وكان ناجحًا جدًا في ناديه السابق".

