شارك الجناح الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم السبت، على ملعب الكلية الحربية، ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ويتواجد المصري والزمالك في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية، رفقة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

شيكو بانزا يعود للزمالك

انتظم شيكو بانزا، في تدريبات فريق الزمالك اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي، في مستهل رحلة الأبيض بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وعاد شيكو بانزا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، قادمًا من بلاده أنجولا، بعد أن حصل اللاعب على إذن من الزمالك بالتأخر في العودة بسبب وفاة شقيقه.

كان قد انضم شيكو بانزا لمعسكر منتخب أنجولا، خلال التوقف الدولي الأخير، وشارك اللاعب في مواجهتي الأرجنتين وزامبيا، بواقع 67 و18 دقيقة على الترتيب، ولم ينجح في هز الشباك.

وشارك شيكو بانزا مع الزمالك خلال 11 مباراة في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 665 دقيقة ونجح الأنجولي في تسجيل 3 أهداف خلال ظهوره مع الأبيض.