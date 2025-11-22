المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب المصري: نعاني من الغيابات.. وأعرف جيدًا قوة كايزر تشيفز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:24 م 22/11/2025
نبيل الكوكي مدرب المصري

نبيل الكوكي مدرب المصري

تحدث التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي عن المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع كايزر تشيفز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من المصري والزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي: "البدايات مهمة للغاية في تلك المرحلة من البطولة، سنعمل على حصد نقاط المباراة الثلاث".

وأضاف: "أعرف مدى قوة فريق كايزر تشيفز وجاهزون تمامًا لملاقاته".

وأكمل: "تواجد المدرب التونسي خليل بن يوسف على رأس الإدارة الفنية لكايزر تشيفز سيُضفي نوعًا من الصعوبة على المباراة".

وتابع: "أنتظر تواجد جماهير المصري بقوة في مباراة الغد لمساندة اللاعبين ومؤازرتهم".

وأكد مدرب المصري أنه يتطلع للوصول إلى أبعد مدى بالكونفدرالية، قائلًا: "طموحاتنا كبيرة وسندافع عن حظوظنا في البطولة بكل قوة".

واستكمل: "نعاني كثيرًا من الغيابات المؤثرة لعدد من نجوم الفريق، ولكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين وهم قادرين على تعويض الغيابات بكفاءة".

المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية نبيل الكوكي

