تحدث التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري البورسعيدي عن المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع كايزر تشيفز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من المصري والزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي: "البدايات مهمة للغاية في تلك المرحلة من البطولة، سنعمل على حصد نقاط المباراة الثلاث".

وأضاف: "أعرف مدى قوة فريق كايزر تشيفز وجاهزون تمامًا لملاقاته".

وأكمل: "تواجد المدرب التونسي خليل بن يوسف على رأس الإدارة الفنية لكايزر تشيفز سيُضفي نوعًا من الصعوبة على المباراة".

وتابع: "أنتظر تواجد جماهير المصري بقوة في مباراة الغد لمساندة اللاعبين ومؤازرتهم".

وأكد مدرب المصري أنه يتطلع للوصول إلى أبعد مدى بالكونفدرالية، قائلًا: "طموحاتنا كبيرة وسندافع عن حظوظنا في البطولة بكل قوة".

واستكمل: "نعاني كثيرًا من الغيابات المؤثرة لعدد من نجوم الفريق، ولكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين وهم قادرين على تعويض الغيابات بكفاءة".