تحدث خالد صبحي مدافع فريق المصري البورسعيدي عن المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع كايزر تشيفز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من المصري والزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية وتركيزنا كبير لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "درسنا فريق كايزر شيفز جيدًا والجهاز الفني أطلعنا على نقاط القوة والضعف به".

وأتم: "ننتظر جماهير المصري، فهي تعطينا القوة والدافع دائمًا".

مدرب المصري: نعاني من الغيابات.. وأعرف جيدًا قوة كايزر تشيفز