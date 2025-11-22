المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"جماهير المصري تعطينا القوة".. خالد صبحي يتحدث عن مواجهة كايزر تشيفز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:44 م 22/11/2025
خالد صبحي لاعب المصري

خالد صبحي مدافع المصري

تحدث خالد صبحي مدافع فريق المصري البورسعيدي عن المواجهة المرتقبة ضد كايزر تشيفز في ضربة البداية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع كايزر تشيفز، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

وتضم المجموعة الرابعة في الكونفدرالية كل من المصري والزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وقال صبحي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الغد ستكون صعبة للغاية وتركيزنا كبير لإسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "درسنا فريق كايزر شيفز جيدًا والجهاز الفني أطلعنا على نقاط القوة والضعف به".

وأتم: "ننتظر جماهير المصري، فهي تعطينا القوة والدافع دائمًا".

مدرب المصري: نعاني من الغيابات.. وأعرف جيدًا قوة كايزر تشيفز

 

الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية الكونفدرالية

