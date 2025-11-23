عبر المدرب التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لنادي المصري، عن سعادته بعد الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وتفوق فريق المصري على نظيره كايزر تشيفز بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية.

ويتواجد المصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، رفقة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.

تصريحات مدرب المصري بعد الفوز أمام كايزر تشيفز

استهل نبيل الكوكي، مدرب المصري، تصريحاته بعد الفوز أمام كايزر تشيفز، قائلًا: "سعيد بالفوز وتحقيق النقاط الثلاث للمباراة الأولى، لقد درسنا فريق كايزر تشيفز جيدًا ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه".

وأضاف المدرب التونسي: "قمت بتقسيم المباراة لعدة مراحل وخطتنا أثمرت عن تحقيق الفوز، وفريق المصري يعتمد على الجماعية في الأداء لذلك نجحنا في تعويض الغيابات بكفاءة".

وواصل مدرب المصري: "عدلنا من تمركزات لاعبينا خلال الشوط الثاني ليسفر الضغط عن تحقيق الفوز، سنبدأ على الفور في تجهيز اللاعبين لمباراة زيسكو والاستشفاء سلاحنا الوحيد".

وأتم نبيل الكوكي، حديثه: "نسعى لحصد نقاط الفوز في المباريات التي تقام على ملعبنا بدور المجموعات".