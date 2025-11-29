خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية وخططية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام أحمد عبد الرؤوف المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال هذه الفقرة، وحرص على توجيههم باستمرار لتنفيذ المطلوب منهم.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران القلعة البيضاء.

وأدى الثلاثي التدريبات تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى، وركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والتعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة والكرات العرضية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.