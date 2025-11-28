المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

الثاني تواليا.. المصري يفوز على زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:00 م 28/11/2025
المصري

المصري

فاز المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2 أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في المباراة التي جمعت الفريقين في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة زيسكو والمصري البورسعيدي، على ملعب ليفي مواناواسا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وافتتح محمد هاشم التسجيل لـ المصري في الدقيقة 4، من ضربة رأسية من محمد هاشم.

وأدرك فريد كوابلان هدف التعادل لـ زيسكو في الدقيقة 5، بعد خطأ من مدافعي المصري.

وتقدم منذر طمين لـ المصري مرة أخرى في الدقيقة 24، بعدما استغل خطأ مدافع زيسكو، لينطلق بالكرة ويضعها في الشباك.

وقلص بيتر موسواكوما النتيجة لـ زيسكو بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 87، بعد دربكة دفاعية داخل منطقة جزءا المصري، ليصوب كرة من مرة واحدة في المرمى. 

وعزز عبد الرحيم دغموم النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعد تبادل الكرة مع طمين داخل منطقة الجزاء، ويصوب كرة في المرمى.

وحقق المصري البورسعيدي الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، حيث إنه كان قد فاو على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في اللقاء الماضي.

بينما تلقى زيسكو الهزيمة الثانية على التوالي دور المجموعات، حيث إنه كان قد خسر في اللقاء الماضي أمام الزمالك.

ويتصدر المصري ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، فيما يتواحد زيسكو في ذيل الترتيب دون نقاط. 

ويلعب المصري، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كل من الزمالك وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية زيسكو

