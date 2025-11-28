واصل نادي المصري البورسعيدي تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب تغلبه على مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة 3-2.

وتضم المجموعة أيضًا فريقي الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث يلتقي الناديان عصر الغد السبت، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفدرالية.. المصري يحلق في الصدارة

ورفع المصري رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة، عقب تخطي عقبتي كايزر تشيفز وزيسكو يونايتد.

وفي المقابل لا يزال يحتل زيسكو يتذيل جدول الترتيب، بدون أي نقاط، وبفارق أهداف -2، خلف كايزر تشيفز الذي يحتل المركز الثالث بدون رصيد، وبفارق أهداف -1.

ويأتي نادي الزمالك في وصافة جدول الترتيب، برصيد 3 نقاط، قبل مواجهته مع كايزر تشيفز في الجولة الثانية، حيث يأمل في تحقيق الانتصار لمطاردة المصري في الصدارة.

وكان المصري قد تفوق خارج أرضه على حساب زيسكو يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل ثلاثية الفريق البورسعيدي كلا من: محمد هاشم، منذر طمين وعبد الرحيم دغموم.