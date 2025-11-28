المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الملكي

الجيش الملكي

- -
21:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
زيسكو

زيسكو

2 3
15:00
المصري

المصري

كأس خادم الحرمين الشريفين
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

الكونفيدرالية الأفريقية
عزام يونايتد

عزام يونايتد

0 0
18:00
الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي

دوري أبطال أفريقيا
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

- -
21:00
ماميلودي صنداونز

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

متفوقًا على الأهلي والزمالك.. المصري يحقق إنجازًا فريدًا أمام زيسكو الزامبي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:23 م 28/11/2025
الزمالك ضد زيسكو

المصري ضد زيسكو الزامبي

نجح النادي المصري البورسعيدي في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب زيسكو الزامبي، بنتيجة (3-2) في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

أقيمت مباراة زيسكو ضد المصري البورسعيدي، على ملعب "ليفي مواناواسا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويلعب المصري البورسعيدي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم كل من الزمالك وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المصري يتجاوز عقبة زيسكو الزامبي

حقق المصري الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، حيث إنه كان قد فاو على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في اللقاء الماضي.

بينما تلقى زيسكو الهزيمة الثانية على التوالي دور المجموعات، حيث إنه كان قد خسر في اللقاء الماضي أمام الزمالك.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، فيما يتواحد زيسكو في ذيل الترتيب دون نقاط.

المصري يحقق رقمًا مميزًا أمام زيسكو الزامبي

وبفوزه على زيسكو، على أرضه ووسط جماهيره في زامبيا، بثلاثية مقابل هدفين، يكون المصري قد حقق إنجازًا لم يسبق لأندية الأهلي، الزمالك، وسموحة تحقيقه.

وتواجه الأهلي مع زيسكو في 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، خلال نسختي 2011 و 2016، انتصر الأهلي في مباراة وخسر في أخرى، وحسم التعادل مباراتين.

وأخفق المارد الأحمر في تحقيق الفوز على زيسكو في زامبيا، حيث خسر في مباراة وتعادل في أخرى.

بينما التقى زيسكو مع سموحة، خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2017، وتعادل الفريق السكندري على ملعبه، ثم خسر أمام الفريق الزامبي، في ملعب الأخير.

وأخيرًا، جمعت الزمالك وزيسكو ثلاثة مواجهات، بواقع اثنتين في دوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس الكونفدرالية، انتصر الأبيض خلال مباراتين على ملعب، وتعادل في أخرى على ملعب زيسكو.

مباراة زيسكو القادمة
الزمالك الأهلي دوري أبطال أفريقيا المصري البورسعيدي زيسكو الزامبي كأس الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg