نجح النادي المصري البورسعيدي في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب زيسكو الزامبي، بنتيجة (3-2) في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

أقيمت مباراة زيسكو ضد المصري البورسعيدي، على ملعب "ليفي مواناواسا" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويلعب المصري البورسعيدي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم كل من الزمالك وزيسكو يونايتد، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

المصري يتجاوز عقبة زيسكو الزامبي

حقق المصري الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، حيث إنه كان قد فاو على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في اللقاء الماضي.

بينما تلقى زيسكو الهزيمة الثانية على التوالي دور المجموعات، حيث إنه كان قد خسر في اللقاء الماضي أمام الزمالك.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، فيما يتواحد زيسكو في ذيل الترتيب دون نقاط.

المصري يحقق رقمًا مميزًا أمام زيسكو الزامبي

وبفوزه على زيسكو، على أرضه ووسط جماهيره في زامبيا، بثلاثية مقابل هدفين، يكون المصري قد حقق إنجازًا لم يسبق لأندية الأهلي، الزمالك، وسموحة تحقيقه.

وتواجه الأهلي مع زيسكو في 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، خلال نسختي 2011 و 2016، انتصر الأهلي في مباراة وخسر في أخرى، وحسم التعادل مباراتين.

وأخفق المارد الأحمر في تحقيق الفوز على زيسكو في زامبيا، حيث خسر في مباراة وتعادل في أخرى.

بينما التقى زيسكو مع سموحة، خلال بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لعام 2017، وتعادل الفريق السكندري على ملعبه، ثم خسر أمام الفريق الزامبي، في ملعب الأخير.

وأخيرًا، جمعت الزمالك وزيسكو ثلاثة مواجهات، بواقع اثنتين في دوري أبطال أفريقيا وواحدة في كأس الكونفدرالية، انتصر الأبيض خلال مباراتين على ملعب، وتعادل في أخرى على ملعب زيسكو.