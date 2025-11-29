تحدث أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن التعادل الذي حققه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد خطأ قاتل للحارس محمد صبحي.

وأقيمت مباراة كايزر تشيفز ضد الزمالك في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، ولكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني".

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدفًا من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وواصل: "حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

وتابع أحمد عبد الرؤوف حديثه: "خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في آخر دقيقة يحزننا جميعًا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".