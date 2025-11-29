المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
باور ديناموز

باور ديناموز

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

1 1
16:30
سانت باولي

سانت باولي

الدوري الفرنسي
موناكو

موناكو

- -
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

- -
19:30
الشباب

الشباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عبد الرؤوف: هدف كايزر تشيفز مسؤوليتي.. وصبحي حارس كبير

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:50 م 29/11/2025
أحمد عبد الرؤوف

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

تحدث أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك عن التعادل الذي حققه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد خطأ قاتل للحارس محمد صبحي.

وأقيمت مباراة كايزر تشيفز ضد الزمالك في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية اضغط هنا

وقال عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي: "أشكر اللاعبين على ما قدموه في المباراة، وفريق كايزر تشيفز له اسم كبير، ولكنه لم يصل لمرمى الزمالك في الشوط الأول، بينما كانت له فرصة واحدة في الشوط الثاني".

وأضاف: "أهدرنا العديد من الفرص على مدار الشوطين، واستقبال هدفًا من خطأ في الدقائق الأخيرة وهو مسؤوليتي الشخصية، ومحمد صبحي حارس كبير".

وواصل: "حصلنا على نقطة التعادل وسنستعد للمباريات المقبلة من أجل المنافسة على صدارة المجموعة، وأرفض الحديث عن التحكيم في لقاء اليوم".

وتابع أحمد عبد الرؤوف حديثه: "خسرنا نقطتين في مباراة اليوم، واستقبال هدف من خطأ في آخر دقيقة يحزننا جميعًا، والزمالك فريق كبير ينافس على كافة البطولات التي يشارك فيها".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك ترتيب مجموعة الزمالك مباراة الزمالك ماتش الزمالك مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز كايزر ضد الزمالك نتيجه مباراة الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

2 1
ألافيس

ألافيس

34

تشتيت من دفاع برشلونة بعد كرة عرضية من دينيس سواريز خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg