الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 2
22:00
فولهام

فولهام

الكونفيدرالية الأفريقية
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

1 1
15:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:00
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد

الاتحاد

4 1
19:30
الشباب

الشباب

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

1 4
19:30
نيوكاسل

نيوكاسل

حضور جون إدوارد وفرحة انتهت بحسرة.. لقطات من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:46 م 29/11/2025
أضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ببطولة الكونفدرالية.

وحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من الحارس محمد صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وأهدر الفارس الأبيض الثلاث نقاط، مكتفيًا بالحصول على نقطة واحدة أمام كايزر تشيفز.

وتحولت فرحة الهدف المبكر للزمالك إلى حسرة على أوجه اللاعبين قبل نهاية المباراة بعد خطأ صبحي الذي كلف فريقه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

تابع أبرز لقطات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز من هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

أصبحت صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية في قبضة المصري البورسعيدي بعد أن تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز.

ويمتلك المصري 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة الكونفدرالية اضغط هنا

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية محمد صبحي ترتيب مجموعة الزمالك الزمالك وكايزر تشيفز

