أضاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد انتهاء اللقاء بالتعادل بنتيجة 1-1، اليوم السبت، ببطولة الكونفدرالية.

وحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز في جنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وظل الزمالك متقدمًا في عقر دار كايزر تشيفز 1-0 حتى الدقيقة 90+4 والتي شهدت هدفا قاتلا للفريق الجنوب أفريقي بعد خطأ من الحارس محمد صبحي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وأهدر الفارس الأبيض الثلاث نقاط، مكتفيًا بالحصول على نقطة واحدة أمام كايزر تشيفز.

وتحولت فرحة الهدف المبكر للزمالك إلى حسرة على أوجه اللاعبين قبل نهاية المباراة بعد خطأ صبحي الذي كلف فريقه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

أصبحت صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية في قبضة المصري البورسعيدي بعد أن تعثر الزمالك أمام كايزر تشيفز.

ويمتلك المصري 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ويليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط.

