قدم محمد إسماعيل نجم نادي الزمالك، أداءً مميزًا خلال مواجهة فريقه الأبيض أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك محمد إسماعيل في دور مختلف عن مركزه المعتاد، حيث دفع به أحمد عبد الرؤوف في خط الوسط كارتكاز دفاعي، بدلًا من مركزه الأصلي كخط وسط، وفقًا لما تشيره له الخريطة الحرارية لتمركز اللاعب.

وقرر مدرب الزمالك الاعتماد على إسماعيل في مركز الارتكاز، بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الأبيض، بعد إصابة الثلاثي نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وعبد الله السعيد.

وأكمل إسماعيل 17 تمريرة صحيحة من 19، بنسبة دقة وصلت إلى 89%، بينها 8 تمريرات في وسط ملعب كايزر تشيفز.

كما أرسل لاعب الزمالك 3 تمريرات طولية بينها 2 صحيحة، بنسبة دقة 67%، وسدد كرة واحدة على المرمى، كما أهدر فرصة كبيرة للتسجيل، وفقًا لشبكة سوفا سكور.

ولمس اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، الكرة 38 مرة، كما قام بمراوغة صحيحة، وتحصل على مخالفتين، بينما فقد الاستحواذ 10 مرات.

واعترض إسماعيل تمريرات لاعبي كايزر تشيفز في مناسبة وحيدة، كما شتت الكرة مرتين، واستعاد الكرة في 4 مناسبات، كما فاز بـ7 صراعات أرضية من أصل 15، بينما خسر التحام هوائي وحيد، وتمت مراوغته مرة.