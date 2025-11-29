المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
14:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
16:05
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
16:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
نابولي

نابولي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"اكتشاف جديد".. محمد إسماعيل يتوهج في خط وسط الزمالك ضد كايزر تشيفز (تحليل رقمي)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:06 ص 30/11/2025
محمد إسماعيل مدافع الزمالك

محمد إسماعيل مدافع الزمالك

قدم محمد إسماعيل نجم نادي الزمالك، أداءً مميزًا خلال مواجهة فريقه الأبيض أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك محمد إسماعيل في دور مختلف عن مركزه المعتاد، حيث دفع به أحمد عبد الرؤوف في خط الوسط كارتكاز دفاعي، بدلًا من مركزه الأصلي كخط وسط، وفقًا لما تشيره له الخريطة الحرارية لتمركز اللاعب.

وقرر مدرب الزمالك الاعتماد على إسماعيل في مركز الارتكاز، بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الأبيض، بعد إصابة الثلاثي نبيل عماد دونجا، أحمد ربيع وعبد الله السعيد.

وأكمل إسماعيل 17 تمريرة صحيحة من 19، بنسبة دقة وصلت إلى 89%، بينها 8 تمريرات في وسط ملعب كايزر تشيفز.

كما أرسل لاعب الزمالك 3 تمريرات طولية بينها 2 صحيحة، بنسبة دقة 67%، وسدد كرة واحدة على المرمى، كما أهدر فرصة كبيرة للتسجيل، وفقًا لشبكة سوفا سكور.

ولمس اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، الكرة 38 مرة، كما قام بمراوغة صحيحة، وتحصل على مخالفتين، بينما فقد الاستحواذ 10 مرات.

واعترض إسماعيل تمريرات لاعبي كايزر تشيفز في مناسبة وحيدة، كما شتت الكرة مرتين، واستعاد الكرة في 4 مناسبات، كما فاز بـ7 صراعات أرضية من أصل 15، بينما خسر التحام هوائي وحيد، وتمت مراوغته مرة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية محمد إسماعيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg